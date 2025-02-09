Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о состоявшемся телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. В то же время он указал, что коммуникации между российской властью и командой Трампа существуют.

По словам Пескова, по мере того, как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, "возникает много разных коммуникаций, которые ведутся по разным каналам".

"На фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - заявил он.

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Состоялся разговор Трампа и Путина

Президент США рассказал, что обсудил с лидером РФ войну в Украине. По его словам, Путину "не все равно" на убийства на поле боя, "он хочет, чтобы люди перестали умирать".

Трамп также сказал, что хочет заключить с Зеленским сделку на 500 миллионов долларов, чтобы получить доступ к редкоземельным минералам и газу в Украине в обмен на гарантии безопасности при любом потенциальном мирном урегулировании.

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