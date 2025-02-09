В Белом доме намекнули, состоялся ли разговор Трампа с Путиным

Уолтц отметил, что Трамп готов обложить Россию санкциями и высокими тарифами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялся телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Тем не менее в Белом доме не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц в интервью NBC News отметил, что "сейчас происходит много деликатных разговоров".

"Я не буду опережать президента", - ответил он в ответ на вопрос о том, состоялся ли телефонны разговор между Трампом и Путиным.

Видео дня

Уолтц добавил, что Трамп готов обложить Россию санкциями и высокими тарифами, чтобы как можно скорее достичь мира в Украине. По его словам, у экономики РФ сейчас большие проблемы.

Также в интервью советник президента США по нацбезопасности поделился, что на этой неделе вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпредставитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлогг обсудят с европейскими партнерами пути завершения войны в Украине.

"Нам нужны все стороны конфликта за столом переговоров, чтобы завершить войну", - подчеркнул Уолтц.

Диалог Трампа и Путина - важные новости

Ранее глава комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Кремль готовит встречу российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. В Госдуме говорят, что политики могут встретиться уже в феврале или марте.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о состоявшемся телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

Вас также могут заинтересовать новости: