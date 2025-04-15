Он рассказывает, что Москва "не бегает" за американцами с просьбами снять санкции.

Россия требует от Соединенных Штатов Америки снятия санкций, при этом уверяя своих граждан, что "ни за кем не бегает".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Коммерсанту" заявил, что на переговорах с американской стороной обсуждается восстановление торгового и экономического взаимодействия, которое почти полностью перекрыто "незаконными" санкциями:

"Мы, как вы знаете, если следите за дискуссией в нашем обществе, не бегаем ни за кем, не просим санкции отменить".

На днях Лавров говорил журналистам, что Москва более месяца назад просила Вашингтон снять санкции с "Аэрофлота" и восстановить прямое авиационное сообщение между странами. Во время консультаций 10 апреля россияне "напомнили" американской стороне о своем предложении.

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"Возможно, там и были какие-то сдвиги, но пока о них не известно. Но мы над этим будем работать, потому что это возвращение к нормальности", - заявил российский министр.

Кроме того, Россия требует ослабления санкционного давления для достижения перемирия в Черном море. Во время переговоров в Саудовской Аравии Москва настаивала на отмене ограничений, наложенных на российские компании, в частности в банковском и сельскохозяйственном секторах.

Санкции против России

В марте кремлевский правитель Путин заявил, что против физических и юридических лиц Российской Федерации ввели 28 595 санкций.

Введенные за нападение на Украину ограничения охватывают широкий спектр сфер, включая энергетику, финансы, оборонную промышленность и технологии.

Россия активно использует различные схемы для обхода международных санкций. Эти методы позволяют ей продолжать получать критически важные товары, в частности для военно-промышленного комплекса.

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