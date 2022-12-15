В комплекты, которые получит Украина, войдут устройства глобального позиционирования.

Администрация президента США Джо Байдена планирует отправить Украине передовое электронное оборудование, которое превращает неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы". Последние могут с высокой степенью точности поражать российские военные позиции, пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, знакомых с вопросом.

В комплекты, которые получит Украина, войдут устройства глобального позиционирования. Они могут быть прикреплены болтами к различным видам оружия для превращения их в "совместный боеприпас прямой атаки" (в терминологии США – JDAM). Американские военные ранее использовали эту технологию для авиационных бомб весом до 900 кг.

Источники Washington Post не смогли уточнить, какие снаряды Вооруженные силы Украины усилят устройствами глобального позиционирования, будут ли это комплекты авиабомб или ракеты из наземного арсенала.

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Украинские ВВС в основном полагаются на устаревшие МиГи советской эпохи, и Пентагон искал способы их модернизации, а не поставлять более новые западные самолеты, которые потребовали бы от пилотов и обслуживающего персонала нового сложного обучения.

Поставка JDAM станет еще одним важным шагом Вашингтона, чтобы помочь Украине отразить вторгшиеся российские силы, предоставив новый способ нацеливания на российские подразделения и штабы. По словам украинских и американских официальных лиц, с июня Украина в значительной степени полагалась на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему американского производства, или HIMARS, еще одну высокоточную систему, что привело к значительным потерям среди российских военнослужащих и нарушению линий снабжения.

Какое оружие еще США могут передать Украине

Во вторник высокопоставленные официальные лица США сообщили The Washington Post, что Пентагон также готовится предоставить Украине ракетную систему Patriot, самое современное средство противовоздушной обороны США. По словам официальных лиц, Байден еще не одобрил этот шаг, но может сделать это в ближайшее время.

На сегодняшний день США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму около 20 миллиардов долларов с момента начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Джейк Салливан, советник Белого дома по национальной безопасности, заявил в понедельник, что администрация сосредоточена на том, чтобы "притупить любые попытки России" получить преимущество в войне, и предсказал, что Соединенные Штаты скоро объявят о новых поставках оружия.

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