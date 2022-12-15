Российские дипломаты говорят, что Штаты "все глубже втягиваются" в войну.

В России заявили, что передача Украине систем противовоздушной обороны Patriot может привести к непредсказуемым последствиям.

Российские пропагандисткие СМИ распространили соответствюущий комментарий посольства России в Вашингтоне. В нем говорится, что передача ПВО стала бы "очередным провокационным шагом" Белого дома.

"В США развернута информационная кампания о якобы готовящейся отправке Киеву высокотехнологичных комплексов противовоздушной обороны. Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации, который может привести к непредсказуемым последствиям", - заявили в посольстве.

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Российские дипломаты заявили, что Штаты "все глубже втягиваются" в войну в Украине и своими действиями "наносят колоссальный урон не только российско-американским отношениям, но и создают дополнительные риски для глобальной безопасности".

Возможная передача Украине Patriot

Как известно, 13 декабря ряд американских СМИ сообщили, что Пентагон намерен передать Украине системы противоракетной обороны Patriot.

Секретарь Совета нацбезопаснти и обороны Алексей Данилов опубликовал в Twitter постер фильма "Patriot", отметив, что американскую классику "приятно пересматривать".

На следующий день представитель Белого дома заявил, что США готовят новий пакет помощи Вооруженным Силам Украины, в котором предпочтение отдали ПВО.

Он сказал, что не может подтвердить сообщения журналистов о поставках систем Patriot в Украину.

Напомним, что в сентябре Россия уже угрожала США, что те станут "стороной конфликта", если передадут ВСУ ракеты большей дальности.

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