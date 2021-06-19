​​​​​​​Ллойд Остин поручил вывести 8 батарей Patriot из региона уже этим летом.

Минобороны США значительно уменьшает военное присутствие в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока, чтобы противодействовать растущему влиянию со стороны Китая и России.

Об этом пишет CNN со ссылкой на комментарий главы оборонного ведомства.

Вывод войск затронет, в частности, свертывание средств противовоздушных средств безопасности.

Читайте такжеНАТО призвало Россию пересмотреть решение о выходе из Договора об открытом небеЛлойд Остин поручил вывести 8 батарей Patriot из региона уже этим летом. Некоторое военное оборудование вернется в Соединенные Штаты для дальнейшего ремонта, другие средства переведут в другие регионы, чтобы те были готовы в случае "непредвиденных обстоятельств", куда именно – не говорят.

США усилили военное присутствие в Саудовской Аравии после атаки в сентябре 2019 года на нефтяные объекты страны Ираном, который заблокировал мировую поставку топлива. Вашингтон направил в страну тысячи военнослужащих, а также две батареи Patriot и одну противотанковую систему.

США направили в Ирак ракетные батареи Patriot для защиты американских войск после убийства Касема Сулеймани и в связи с угрозами со стороны Ирана.

Вывод войск из Саудовской Аравии и соседних государств является частью более широкого сокращения численности американцев в регионе. США планируют завершить вывод всех сил из Афганистана к 11 сентября. В стране осталось менее 1500 военнослужащих. Во времена Трампа их количество в Ираке было сокращено до 2,5 тысячи человек.

В то же время администрация Байдена хочет сосредоточить военные силы для противодействия Китаю – главному сопернику в сфере национальной безопасности.

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Автор: Яна Ставская