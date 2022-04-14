В первый день вторжения РФ ракетный крейсер "Москва" участвовал в атаке на остров Змеиный.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил взрыв на российском крейсере "Москва", но у США пока нет данных, был ли корабль подбит украинскими ракетами.

Об этом он рассказал в комментарии CNN.

"Мы не совсем уверены, что здесь произошло. По нашим оценкам, произошел взрыв – по меньшей мере, один взрыв на этом крейсере. Достаточно мощный, который нанес "Москве" значительные повреждения", - сказал представитель Минобороны.

При этом Кирби добавил, что корабль, вероятно, был способен идти собственным ходом.

"Мы оцениваем, что корабль способен идти собственным ходом, и он это делает. Крейсер направляется на восток. Мы думаем, что его, вероятнее всего, поставят в Севастополе на ремонт, однако мы не знаем, чем это было вызвано", - пояснил Кирби.

"Москва", по данным Пентагона, находилась в 96 км к югу от Одессы вместе с несколькими другими российскими судами.

"Взрыв был достаточно сильным, чтобы мы обнаружили признаки того, что другие военно-морские судна вблизи пытались прийти ему на помощь. Но в этом, вероятно, необходимости не было", - добавил Кирби.

Что произошло

13 апреля недалеко от Одессы произошел взрыв на российском крейсере "Москва". Украина подтвердила, что нанесла ракетный удар по кораблю из "Нептуна".

Россия же, в свою очередь, подтвердила взрывы боеприпасов на "Москве".

Ракетный крейсер принимал участие в войнах в Грузии, Сирии, а в 2014-м корабль блокировал украинские суда в Донузлаве. С 2016 года корабль в море не выходил из-за плачевного технического состояния.

В 2020 году на "Москве" завершили трехлетний капитальный ремонт с модернизацией.

24 февраля, в первый день вторжения РФ, ракетный крейсер "Москва" участвовал в атаке на остров Змеиный. Там "русский военный корабль", в ответ на предложение сдаться, услышал уже всемирно известную фразу - символ борьбы Украины.

После того, как ракетный крейсер "Москва" с 16 крылатыми ракетами выведен из строя, суммарный залп крылатых ракет кораблей Чф РФ, находящихся в Черном море, уменьшился с 72 до 56, уточнил руководитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

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