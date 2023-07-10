Членство не может произойти прямо сейчас, но есть неизбежное понимание того, что Украина присоединится к НАТО.

Украину в конечном итоге пригласят присоединиться к НАТО – несмотря на то, что сейчас президент США Джо Байден считает амбиции Киева относительно членства невозможными для реализации. Такое мнение в интервью Newsweek озвучил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Продолжаются переговоры и разработка коммюнике для НАТО по украинскому пути. Я надеюсь, что мы найдем способ определить текст коммюнике и общее понимание того, что украинское членство, в определенной степени, является неизбежным. Никто не говорит о том, что Украина завтра станет полноправным членом НАТО. Но мы хотим четко сообщить украинцам, а также Путину, что Украина станет членом НАТО, что есть путь, какие для этого будут следующие шаги, и хотим, чтобы это сообщение также было понятным для наших союзников по НАТО", – говорит он.

Комментируя интервью Байдена CNN, в котором президент заявил, что в альянсе нет единодушия относительно вступления Украины в разгар войны с Россией, Цахкна сказал, что "не был удивлен".

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"Есть общее понимание между союзниками, а также украинским правительством, что членство не может состояться прямо сейчас, в разгар горячего военного кризиса. Но должен быть путь, неизбежное понимание того, что Украина становится членом НАТО. Это также важно, если мы хотим одержать победу в войне", – сказал Цахкна.

По словам эстонского министра, союзники по НАТО в Вильнюсе будут пытаться продвинуть бухарестское заявление 2008 года, которое не содержало никакой конкретики относительно сроков вступления Украины. Также рассматривается вариант предложить отказаться от Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) для Украины, что поддерживают Байден и другие лидеры.

"Есть общее понимание, что нам не нужен этот ПДЧ, потому что Украина уже выполняет этот ПДЧ реально. Они на земле воюют против России, используя наше оружие и наши доктрины. ... Формулировка [коммюнике] должна быть настолько четкой, чтобы все понимали, что произойдет. ... Это также очень важно для украинских солдат на местах, потому что им нужна перспектива, надежда и четкое сообщение о том, что на самом деле НАТО примет Украину как члена Альянса в будущем", – добавил министр иностранных дел.

Цахкна отмечает, что"быть в зале ожидания без плана – самое опасное для соседних с Россией стран".

"В приграничных странах НАТО не может быть серых зон нейтралитета, и страны должны иметь возможность и право решать, принадлежат они к демократической части мира или нет. Сейчас понятно, что Украина никогда не повернется в сторону Москвы", – сказал он.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на ускоренную процедуру вступления в Североатлантический альянс. Уже завтра в Литве стартует саммит НАТО, от которого Украина стремится получить конкретное решение относительно своего членства.

По сообщениям СМИ, на выходных накануне саммита продолжались интенсивные переговоры между союзниками по поводу того, что именно будет предложено Украине на саммите.

10 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению плана действий по членству (ПДЧ) на пути Украины к Альянсу. Это программа, в которую должны принимать страны, претендующие на вступление, однако в прошлом году Финляндия и Швеция получили приглашение в НАТО без ПДЧ.

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