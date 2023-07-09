Ожидается, что в конечном итоге Киев не получит твердого обещания относительно членства в НАТО, на которое рассчитывает.

Накануне саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Литве, западные союзники Киева срочно согласовывают проект декларации о гарантиях безопасности, которые будут предложены Украине, пишет Politico со ссылкой на источники.

На протяжении последних недель члены Альянса работали над определением того, какие временные обязательства по безопасности они могут предоставить Украине до ее присоединения к НАТО, которое некоторые члены считают возможным только после завершения войны. Прямо сейчас небольшая группа западных союзников участвует в "предварительных" и "неистовых" переговорах по этому поводу.

Высокопоставленный дипломат НАТО подтвердил журналистам во время отдельного брифинга, что "в последнюю минуту ведутся яростные переговоры о том, какой это (гарантии безопасности – УНИАН) будет выглядеть". Эти усилия являются частью более широких переговоров внутри НАТО и между несколькими группами стран-членов о том, как западные союзники должны продемонстрировать Украине долгосрочную поддержку. Со стороны США довести переговоры до финишной прямой поручено представителю Пентагона Колину Калю.

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Ожидается, что в конечном итоге Киев не получит твердого обещания относительно членства в НАТО, на которое рассчитывает. Взамен будет дано обещание продолжить оказывать значительную часть помощи, которую Украина уже получает от союзников (оружие, оборудование, обучение, финансирование и разведывательные данные).

"Это фактически гарантия для Украины, что мы еще очень долго будем оснащать их вооруженные силы, финансировать их, консультировать, обучать, чтобы они имели силу для сдерживания любой агрессии в будущем", – говорит высокопоставленный дипломат НАТО.

В то же время, по словам дипломатов, детали этой поддержки не будут содержаться в декларации. Предполагается, что каждая заинтересованная страна будет самостоятельно определять с Украиной на двусторонней основе, какими будут обязательства, и это может быть что угодно, от противовоздушной обороны до танков.

Вступление Украины в НАТО-последние новости

На следующей неделе состоится долгожданный саммит НАТО с участием лидеров 40 стран. Участие президента Украины Владимира Зеленского до сих пор под вопросом – она зависит от содержания финальных документов, которые будут предлагать партнеры.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Киев стремится получить конкретную информацию о сроках присоединения Украины в Альянс, и отмечал, что в противном случае участие в саммите будет бессмысленным. В Офисе главы государства подчеркивали, что это может быть приглашение присоединиться с "открытой датой".

Вступление Украины в Альянс публично поддержали 23 из 31 членов НАТО. В то же время ряд стран настаивает на том, что к этому вопросу необходимо вернуться после завершения войны в Украине. Такую позицию накануне саммита озвучил, в частности, президент США Джо Байден. За отсрочку обсуждений этого выступает также Германия.

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина заявила, что если на саммите НАТО в Вильнюсе Украина не получит приглашения присоединиться к Альянсу, Киеву однозначно придется пересмотреть стратегию – акценты будут смещены на гарантии безопасности от партнеров.

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