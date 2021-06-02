После вхождения в воздушное пространство России экипаж белорусского Boeing 737 сообщил кубанскому диспетчеру о предполагаемой утечке топлива.

Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", летевший из Хургады (Египет) в Минск (Беларусь), экстренно сменил маршрут и сел в Краснодаре (Россия).

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта "Пашковский".

"После вхождения в воздушное пространство России экипаж белорусского Boeing 737 сообщил кубанскому диспетчеру о предполагаемой утечке топлива. Диспетчер в соответствии с инструкцией предложил экипажу прервать полет и следовать на запасной аэродром в Краснодаре", - сказал он.

По его словам, посадка прошла благополучно, но дальнейшая эксплуатация лайнера пока будет приостановлена.

"В 8:32 по Москве за пассажирами прибыл резервный борт. К вывозу готовятся 180 пассажиров", - сказал позднее "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы аэропорта.

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Запрет полетов над Беларусью и рейсов "Белавиа" над другими странами

24-26 мая авиакомпании начали отказываться от полетов в воздушном пространстве Беларуси из-за произошедшего с самолетом Ryanair Афины-Вильнюс 23 мая.

Борт экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании. Однако в результате власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивался в Беларуси.

Событие вызвало реакцию в мировом сообществе, появилась информацию о том, что рейс посадили под давлением властей.

В Европейском союзе из-за инцидента вызвали посла Беларуси и обещали последствия. EASA рекомендовало авиакомпаниям избегать полетов через воздушное пространства Беларуси.

В частности, такой запрет ввели для своих авиакомпаний Великобритания и Франция. Французские власти также приостановили лицензию на полеты "Белавиа". В ответ белорусская авиакомпания объявила об отмене рейсов в Лондон и Париж до 30 октября 2021 года.

Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая.

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Автор: Денис Прядко