Премьер-министр Армении заявил, что партнеры по ОДКБ проигнорировали просьбы относительно Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал членов Организации Договора коллективной безопасности из-за конфликта с Азербайджаном 2020 года. Политик призвал к синхронизации действий.

Соответствующее заявление Пашинян сделал во время заседания ОДКБ.

В рамках заседания Александра Лукашенко предложил странам-членам организации реагировать вместе на угрозы единым фронтом. В свою очередь Пашинян заявил, что "не может сказать, что организация реагировала так, как ожидала Республика Армения".

При этом политик указал, что в 2020 году, когда между Арменией и Азербайджаном с новой силой разгорелся вооруженный конфликт, Ереван призывала ОДКБ не продавать оружие Баку, но просьбу проигнорировали.

"Касательно голосований стран-членов нашей организации, часто наши голосования не очень синхронны. Но это не новый вопрос, это долгое время сопутствует нашей организации. Армения неоднократно поднимала этот вопрос, мы в рабочем порядке этот вопрос обсуждали, и я думаю, что этот вопрос нуждается в дальнейшем обсуждении тоже", - подытожил премьер Армении.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а затем атаковал мирное население.

13 марта РФ стала перебрасывать часть "миротворческого" контингента из Нагорного Карабаха (Азербайджан) в Украину с целью срочного пополнения потерь оккупационных войск ВС РФ. Также привлекалось большое количество боевиков-наемников из других стран, в частности Сирии и Сербии.

25 марта Армения обвинила вооруженные силы Азербайджана в нарушении линии разграничения в зоне ответственности "российской миротворческой миссии" 24 марта и захвате села Парух в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике.

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