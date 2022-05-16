Не только Россия должна бороться с расширением НАТО, считает он.

Александр Лукашенко на юбилейном саммите ОДКБ заявил, что не только Россия должна бороться с расширением НАТО. А странам ОДКБ стоило бы выступать единым фронтом.

Об этом сообщает белорусское агентство "БелТА".

Лукашенко обвинил страны Запада и США в саботировании переговоров с Россией.

"Мы ожидали, что Запад и США воспользуются предложением России по переговорам о гарантиях безопасности. Рано или поздно этот процесс все равно начнётся, но что останется от Украины и от нашего региона - вопрос", - сказал он.

Далее в своей речи непризнанный президент продолжил демонизировать страны Запада, оказывающие Украине поддержку для борьбы против российской агрессии.

"Для этого (продления конфликта - УНИАН) Украину продолжают накачивать оружием. Цели поняты - максимально ослабить России, утопив ее в этой войне. А может, сделать так, чтобы полыхнуло пошире. Если замысел такой - отсидеться ни у кого не получится. Самая опасная тенденция сегодня в Украине - расчленение Украины. Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев зайти в Украину и защитить ее", - добавил он.

Также Лукашенко заявил, что не только Россия должна бороться с расширением НАТО, а странам ОДКБ стоило бы выступать единым фронтом.

"Если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы санкций. Посмотрите, насколько сильна дисциплина в Европейском Союзе. Кто нам мешает использовать этот блоковый ресурс?", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 16 мая, в Москве начался первый с 2019 года очный саммит Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Ранее Казахстан заверил, что не будет помогать Российской Федерации обходить санкции стран Запада, введенные из-за войны против Украины. А Азербайджан выразил готовность принять у себя украинско-российские переговоры.

Главное управление разведки Минобороны Украины в конце апреля сообщало, что члены Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) не поддерживают Россию и не изъявляют желание участвовать в войне против Украины.

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