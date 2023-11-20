Спикер Еврокомиссии отметил, что фон дер Ляйен "даже бровью не повела".

Правящая партия Венгрии "Фидес", которую возглавляет премьер-министр Виктор Орбан, установила билборды в стране, направленные против президента Еврокомиссии Урсулы фогн дер Ляйен. Как сообщает Reuters, билборды в рамках предвыборной кампании в Европейский парламент в июне следующего года были установлены за одну ночь.

Они изображают фон дер Ляйен вместе с Алексом Соросом, сыном либерального финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса, постоянного объекта вражды со стороны партии Орбана "Фидес". На билбордах также размещен лозунг: "Не будет танцевать под их дудку".

Реакция Еврокомиссии

В то же время, по словам главного представителя Европейской комиссии Эрика Мамера, сама Урсула фон дер Ляйен нейтрально отреагировала на размещение таких билбордов.

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"Я показал фото президенту. Она и бровью не повела... совершенно равнодушно. Давайте проясним: мы знаем, что это не первый раз, может быть, не последний раз, у нас есть дела. У нас есть кризисы, которыми нужно управлять, у нас есть политика, которую нужно внедрять, Венгрия является частью Европейского Союза... Она сидит за столом переговоров", - цитирует Мамера The Guardian.

Отмечается, что подобные билборды, на которых изображен предшественник фон дер Ляйен Жан-Клод Юнкер вместе со старшим Соросом, вызвали критику со стороны Брюсселя в 2019 году. Партия "Фидес" сняла их после угроз исключить ее из Европарламента.

Отношения Венгрии и ЕС

Ранее власти Венгрии запустили всенародную "консультацию" - почтовый опрос граждан, с помощью которого правительство Виктора Орбана намерено получить одобрение от венгров своего противостояния с Европейским Союзом и Украиной. Во всех вопросах, кроме одного, первый вариант ответа заключается в поддержке действий Виктора Орбана и отрицании политики Европейского Союза, второй наоборот – в поддержке ЕС.

Ранее Орбан сравнил членство страны в ЕС с советской оккупацией и заявил, что Евросоюз хочет лишить Венгрию идентичности путем навязывания модели либеральной демократии, которую сами венгры отвергают.

На очередной выпад Орбана вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель ответил, что Венгрию в ЕС никто не держит.

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