Новый, 12-й пакет санкций ЕС проти России, возможно, является одним из самых слабых.

Послы стран Европейского союза впервые обсудили новый пакет санкций против России. Однако, Венгрия полностью заблокировала этот вопрос.

Как отметил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сегодня, 17 ноября, обсуждался, вероятно, один из самых слабых пакетов санкций.

"Сегодня среди послов ЕС впервые обсуждался новый и, возможно, самый слабый на сегодняшний день пакет санкций ЕС в отношении России. Было много комментариев, и Венгрия полностью заблокировала весь пакет", - написал Йозвяк.

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Журналист также поставил под сомнение возможность достижения Евросоюзом договоренности о новых санкциях против РФ до Нового года.

Санкции против России - новости

Как сообщал УНИАН, подготовка нового пакета санкций против России началась в сентябре. Ожидалось, что ЕС может передать Украине замороженные российские активы.

В октябре президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала подробности о 12-м пакете санкций. Среди прочего, ограничения будут предусматривать более жесткие меры по верхнему пределу цен на нефть.

Недавно в ноябре вице-президент Европейской Комиссии Жозеп Боррель заявил, что работа над 12-м пакетом санкций против России завершается. По его словам, ограничительные меры будут как персональными, так и экономическими и секторальными.

По данным Bloomberg, в новый пакет санкций, среди прочего, войдет запрет на импорт российских алмазов, скорректированы нефтяные санкции и расширен запрет на экспорт в РФ станков.

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