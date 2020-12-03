Тим часом у Кишиневі тривають протести через спробу обмеження повноважень обраного президента Санду.

Парламент Молдовы 3 декабря одобрил в первом чтении проект о придании русскому языку статуса межнационального общения, а также проголосовал за поправки, которые позволяют вернуть в эфир российские новости.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8. Проекты были приняты большинством голосов депутатов от Партии социалистов и фракции "Шор".

В проекте закона о функционировании языков русскому языку возвращается статус межнационального общения. Документ предусматривает, что по запросу граждан госслужащие должны предоставлять информацию на русском языке, а также получать запросы и отвечать на них на русском языке при необходимости.

Кроме того, парламент в первом чтении принял проект, который позволяет трансляцию теле- и радиопрограмм "из третьих стран, которые отвечают положениям концепции и стратегии информационной безопасности Республики Молдова".

Ранее молдавские телеканалы могли транслировать только программы, произведенные в странах ЕС, США, Канаде и странах, которые ратифицировали конвенцию о трансграничном телевидении. Россия ее не ратифицировала.

В июне 2018 года в Молдове отменили закон о статусе русского как языка межнационального значения. В 2017 году парламент Молдовы одобрил закон, запрещающий ретрансляцию в стране российских новостей.

Ситуация в Молдове

Второй тур выборов президента Молдовы состоялся 15 ноября.

На выборах победила кандидат от партии PAS Майя Санду, набравшая 943 тыс. 006 голосов. Главного конкурента Санду Игоря Додона поддержали 690 тыс. 615 избирателей.

20 ноября ЦИК Молдовы объявил Санду победителем президентских выборов. Решение Центризбиркома должен подтвердить Конституционный суд.

Тем временем парламент Молдовы сразу в двух чтениях принял проект об ограничении полномочий Санду. Из за этого решения в Кишиневе 3 декабря вспыхнули протесты.

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Автор: Дмитрий Захаров