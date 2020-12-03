В Молдову хотят вернуть российские новости.  / Фото УНИАН

Парламент Молдовы 3 декабря одобрил в первом чтении проект о придании русскому языку статуса межнационального общения, а также проголосовал за поправки, которые позволяют вернуть в эфир российские новости.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.  Проекты были приняты большинством голосов депутатов от Партии социалистов и фракции "Шор".

В проекте закона о функционировании языков русскому языку возвращается статус межнационального общения. Документ предусматривает, что по запросу граждан госслужащие должны предоставлять информацию на русском языке, а также получать запросы и отвечать на них на русском языке при необходимости.

Кроме того, парламент в первом чтении принял проект, который позволяет трансляцию теле- и радиопрограмм "из третьих стран, которые отвечают положениям концепции и стратегии информационной безопасности Республики Молдова".

Ранее молдавские телеканалы могли транслировать только программы, произведенные в странах ЕС, США, Канаде и странах, которые ратифицировали конвенцию о трансграничном телевидении. Россия ее не ратифицировала.

В июне 2018 года в Молдове отменили закон о статусе русского как языка межнационального значения. В 2017 году парламент Молдовы одобрил закон, запрещающий ретрансляцию в стране российских новостей.

Ситуация в Молдове

  • Второй тур выборов президента Молдовы состоялся 15 ноября.
  • На выборах победила кандидат от партии PAS Майя Санду, набравшая 943 тыс. 006 голосов. Главного конкурента Санду Игоря Додона поддержали 690 тыс. 615 избирателей.
  • 20 ноября ЦИК Молдовы объявил Санду победителем президентских выборов. Решение Центризбиркома должен подтвердить Конституционный суд.
  • Тем временем парламент Молдовы сразу в двух чтениях принял проект об ограничении полномочий Санду. Из за этого решения  в Кишиневе 3 декабря вспыхнули протесты

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Автор: Дмитрий Захаров