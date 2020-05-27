В Кремле заявили, что на парад в Москве пригласят глав стран СНГ

Пресс-секретарь российского президента не сказал, будет ли отправлено приглашение Зеленскому.

В Кремле заявили, что на парад в Москве 24 июня пригласят глав стран Содружества независимых государств.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока мы придерживаемся критерия о том, что на парад Победы будут возобновлены приглашения главам государств СНГ», - сказал Песков.

На уточняющий вопрос УНИАН, намерен ли Кремль отправить соответствующее приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому, Песков сказал: «Насчет Зеленского не могу сказать. Я сказал, какой принцип (приглашений)».

Как сообщал УНИАН, ранее президент России Владимир Путин приказал провести парад в Москве 24 июня.

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