В Кремле заявили, что на парад в Москве пригласят глав стран СНГ
В Кремле заявили, что на парад в Москве 24 июня пригласят глав стран Содружества независимых государств.
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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока мы придерживаемся критерия о том, что на парад Победы будут возобновлены приглашения главам государств СНГ», - сказал Песков.
На уточняющий вопрос УНИАН, намерен ли Кремль отправить соответствующее приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому, Песков сказал: «Насчет Зеленского не могу сказать. Я сказал, какой принцип (приглашений)».
Как сообщал УНИАН, ранее президент России Владимир Путин приказал провести парад в Москве 24 июня.
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