По всему миру было выдворено более 600 сотрудников российских посольств, из которых более 400, скорее всего, были шпионами.

За время войны РФ против Украины по российской разведывательной сети за рубежом был нанесен самый сильный удар в современной истории.

Об этом заявил глава британской контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум, добавив, что Британия должна быть готова к агрессии со стороны России еще в течение многих лет, передает Би-би-си.

В ежегодном отчете, посвященном угрозам, которые стоят перед Великобританией, глава контрразведки сообщил, что по всему миру было выдворено более 600 сотрудников российских посольств, из которых, по его словам, более 400, скорее всего, были шпионами.

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"Это нанесло самый сильный в обозримой европейской истории стратегический удар по российской разведке", - отметил Маккаллум.

Из одной только Великобритании было выдворено 23 российских шпиона, работавших под дипломатическим прикрытием, заявил глава МИ-5.

Вдобавок, более чем сотне россиян, которыми Москва намеревалась заменить убывших на родину дипломатов, было отказано в дипломатической визе из соображений национальной безопасности.

"Нам нельзя успокаиваться, - добавил шеф британской контрразведки, - мы должны быть готовы к открытой или скрытой агрессии России против Великобритании в ближайшие годы".

По словам главы британской контрразведки, Россия и впредь продолжит представлять для Британии как тайную угрозу в лице шпионов и кибератак, так и явную - в виде умышленного повышения цен на энергоносители и целенаправленной дезинформации населения.

"Они продолжат наносить свои удары", - предостерег он.

Также в числе стран, представляющих угрозу британской безопасности, Маккаллум, как и в прошлые годы, назвал Иран и Китай.

Российские шпионы в Европе

По оценкам западных спецслужб, в Германии под видом дипломатов работает самое большое количество российских агентов в Европе.

Российских шпионов находят даже в правительственных кабинетах страны. К примеру, в конце августа стало известно о двух высокопоставленных чиновниках из федерального министерства экономики Германии, которых подозревают в шпионаже в пользу России. Они занимали ключевые должности в сфере энергоснабжения.

7 октября стало известно, что федеральное правительство выдало въездную визу в Германию подозреваемому в шпионаже в пользу России.

А 18 октября главу национального агентства кибербезопасности Германии Арне Шенбома уволили из-за подозрений в связях с российской разведкой. В Совете по кибербезопасности назвали эти обвинения абсурдными. Правительство Германии заявило, что всесторонне расследует сообщения.

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