Во время обыска в его квартире нашли российскую и советскую символику, однако не известно платили ли ему россияне за шпионаж.

Бывший охранник посольства Великобритании в Берлине Дэвид Баллантайн Смит признал себя виновным в шпионаже в пользу России в период работы в Германии.

Как сообщает Би-би-си, 58-летний Смит - британец. Ему были предъявлены обвинения в передаче информации о лицах, работающих в посольстве, российским чиновникам и спецслужбам, и в сборе дополнительных сведений о деятельности посольства.

Судебное заседание в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли, в рамках которого было сделано признание, состоялось еще 4 ноября, но до этого момента действовал судебный запрет на разглашение деталей в прессе.

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Дэйв Смит был арестован в августе 2021 года в ходе совместной операции британских и немецких спецслужб. Инициатором ареста выступила британская контрразведка МИ-5, выяснившая, что по меньшей мере с ноября 2020 года Смит передавал военному атташе России в Германии некие секретные материалы.

В апреле он был экстрадирован в Великобританию, где на предварительных слушаниях в магистратском суде Вестминстера (суд первой инстанции) отказался признать свою вину. После чего дело было направлено в уголовный суд лондонского Сити, а сам подсудимый - в тюрьму строгого режима Белмарш на востоке Лондона.

По информации Sky News, в беседах с разными людьми Смит не раз говорил, что ненавидит Великобританию и Германию, а также выказывал раздражение тем, что в Европе повсеместно видны радужные флаги - символ ЛГБТ-сообщества.

По словам некоторых журналистов и экспертов, следивших за процессом, его признание вины по всем восьми пунктам в соответствии с Законом о государственной тайне стало скорее неожиданным.

В материалах дела утверждается, что Смит делал копии с записей камер видеонаблюдения, собирал секретное досье с личными данными британских агентов, о работе посольства и в итоге собрал массу секретных документов, полезных российской разведке.

Собранные им сведения содержали данные о деятельности различных госчиновников, информацию об их личностях, адресах и номерах телефонов.

Обвинение утверждает, что все это подсудимый передавал военному атташе посольства России.

При этом известно, что в британском посольстве Смит работал охранником, поэтому пока непонятно, как именно он получил доступ к секретным документам.

Как утверждает ряд источников, он не входил в состав дипломатического персонала посольства, направленного в Германию из Лондона, а был нанят охранником уже на месте.

Также пока не сообщается, получал ли он за свою деятельность какое-либо вознаграждение со стороны россиян, а если да - за что именно и в каком размере.

Последние годы Смит проживал в Потсдаме и был арестован прямо в своей квартире, наполненной российской символикой.

Сообщается, что на подготовку операции по задержанию ушло несколько недель.

По информации Sky News, в ходе обыска полиция нашла 800 евро наличными, происхождение которых Смит не смог объяснить. Также в его компьютере были обнаружены имейлы и документы с пометкой "секретно", предназначавшиеся, судя по всему, для передачи российским агентам.

Российские флаги, военные атрибуты СССР, фуражка Черноморского флота и кружка с флагом Новороссии - лишь часть того, что было обнаружено при обыске.

По словам соседей Дэвида Смита, он вел замкнутый образ жизни и редко с кем-либо общался.

Российские шпионы в Европе

По оценкам западных спецслужб, в Германии под видом дипломатов работает самое большое количество российских агентов в Европе.

Российских шпионов находят даже в правительственных кабинетах страны. К примеру, в конце августа стало известно о двух высокопоставленных чиновниках из федерального министерства экономики Германии, которых подозревают в шпионаже в пользу России. Они занимали ключевые должности в сфере энергоснабжения.

7 октября стало известно, что федеральное правительство выдало въездную визу в Германию подозреваемому в шпионаже в пользу России.

А 18 октября главу национального агентства кибербезопасности Германии Арне Шенбома уволили из-за подозрений в связях с российской разведкой. В Совете по кибербезопасности назвали эти обвинения абсурдными. Правительство Германии заявило, что всесторонне расследует сообщения.

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