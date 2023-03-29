У него диагностировали респираторную инфекцию.

Папу Франциска госпитализируют на несколько дней. Обследования показали у него респираторную инфекцию.

"В последние дни Папа Франциск жаловался на некоторые затруднения с дыханием и сегодня днем он отправился в поликлинику Агостино Джемелли, чтобы пройти некоторые медицинские обследования. Результаты этих обследований показали респираторную инфекцию (за исключением Covid-19), которая потребует нескольких дней соответствующей больничной медицинской терапии. Папа Франциск тронут многими полученными сообщениями и выражает свою признательность за близость и молитву", – приводит CNN слова представителя Ватикана Маттео Бруни.

Отмечается, что в последнее время у Папы Франциска имеются проблемы со здоровьем. Его замечали на публике с палочкой. Кроме того, время от времени он передвигается в инвалидной коляске из-за боли в правом колене.

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Заявления Папы Франциска об Украине

В середине марта 2023 года Папа Франциск призвал людей не забывать молиться за жителей Украины, страдающих от военных преступлений РФ. Такое заявление он сделал после встречи с украинскими беженцами.

Ранее понтифик заявил, что не едет с визитом в Киев из-за позиции России. По его словам, он готов поехать в украинскую столицу, однако при условии, что посетит и Москву.

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