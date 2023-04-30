Обращаясь к Пресвятой Деве, он просил "влить в сердца людей и проводников народов стремление строить мир".

Папа Римский Франциск закончил свой трехдневный визит в Венгрию воскресной службой на площади Лайоша Кошута в Будапеште. Во время службы понтифик говорил о войне в Украине, пишет Vatican News.

"Пресвятая Дева, сжалься над народами, которые страдают. Взгляни, прежде всего, на соседний мученический украинский народ и на русский народ, посвященные Тебе. Ты, являющаяс царицей мира, влей в сердца людей и проводников народов стремление строить мир, давать молодым поколениям грядущее надежды, а не войны, будущее, наполненное колыбелями, а не гробами, мир братьев и сестер, а не стен", – провозгласил он.

Папа Римский также поблагодарил представителей венгерских властей, епископов, священников и всех, кто был привлечен к организации этого визита.

Видео дня

Среди присутствующих на службе в Будапеште были президент Венгрии Каталин Новак и премьер-министр страны Виктор Орбан.

Визит Папы Римского в Венгрию - что надо знать

В пятницу, 28 апреля, Папа Римский Франциск начал трехдневный визит в Венгрию. Здесь понтифик встретился с премьер-министром Виктором Орбаном, чтобы обсудить войну в Украине и проблему миграции. Также Папа Римский встретился с беженцами из Украины, которых призвал верить в будущее без войны.

Кроме этого, во время визита в Венгрию Франциск встретился с известным деятелем Русской православной церкви - митрополитом Будапештским и Венгерским Илларионом, находящимся под санкциями СНБО Украины вместе с другими гражданами России, которые, по словам президента Украины Владимира Зеленского, "прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику".

Вас также могут заинтересовать новости: