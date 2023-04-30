Во время визита в Венгрию Папа Римский встретился с митрополитом Будапештским и венгерским Илларионом. Он расцеловал митрополита и его наперсный крест.
Как сообщает Vaticannews.va, частная встреча иерархов продолжалась около 20 минут. Она состоялась в апартаментах Апостольской нунциатуры, где Папа Франциск временно проживает во время своей поездки. На встрече также присутствовал нунций Майкл Уоллес Банах.
Епископ Рима выразил свое уважение к митрополиту РПЦ, обняв его и поцеловав.
Напомним, что митрополит Иларион попал под украинские санкции вместе с еще 21 деятелем РПЦ. Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что эти "граждане России, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику".
Папа Римский и Украина
В марте Папа Римский Франциск объявил о готовности приехать в Украину, но при условии, что он также посетит Россию. Франциск неоднократно осуждал российское вторжение в Украину, но также заявлял, что якобы не только Россия виновата в этой войне.
Понтифик неоднократно призывал страны помириться. При этом Ватикан, несмотря протесты украинцев, уже дважды устраивал на Пасху ритуальное "примирение" представителей двух стран.