Встреча понтифика и представителя ФСБшной РПЦ длилась 20 минут.

Во время визита в Венгрию Папа Римский встретился с митрополитом Будапештским и венгерским Илларионом. Он расцеловал митрополита и его наперсный крест.

Как сообщает Vaticannews.va, частная встреча иерархов продолжалась около 20 минут. Она состоялась в апартаментах Апостольской нунциатуры, где Папа Франциск временно проживает во время своей поездки. На встрече также присутствовал нунций Майкл Уоллес Банах.

Епископ Рима выразил свое уважение к митрополиту РПЦ, обняв его и поцеловав.

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Напомним, что митрополит Иларион попал под украинские санкции вместе с еще 21 деятелем РПЦ. Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что эти "граждане России, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику".

Папа Римский и Украина

В марте Папа Римский Франциск объявил о готовности приехать в Украину, но при условии, что он также посетит Россию. Франциск неоднократно осуждал российское вторжение в Украину, но также заявлял, что якобы не только Россия виновата в этой войне.

Понтифик неоднократно призывал страны помириться. При этом Ватикан, несмотря протесты украинцев, уже дважды устраивал на Пасху ритуальное "примирение" представителей двух стран.

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