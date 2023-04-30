Папа Римский расцеловал митрополита РПЦ / Vatican Media

Во время визита в Венгрию Папа Римский встретился с митрополитом Будапештским и венгерским Илларионом. Он расцеловал митрополита и его наперсный крест.

Как сообщает Vaticannews.va, частная встреча иерархов продолжалась около 20 минут. Она состоялась в апартаментах Апостольской нунциатуры, где Папа Франциск временно проживает во время своей поездки. На встрече также присутствовал нунций Майкл Уоллес Банах.

Епископ Рима выразил свое уважение к митрополиту РПЦ, обняв его и поцеловав.

Видео дня
Франциск и Иларион / Ватикан медиа

Напомним, что митрополит Иларион попал под украинские санкции вместе с еще 21 деятелем РПЦ. Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что эти "граждане России, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику".

Читайте также:
Эрдоган впервые появился на публике после внезапной болезни
Эрдоган впервые появился на публике после внезапной болезни
Папа Римский встретился с украинцами в Венгрии: призвал верить в будущее без войны
Папа Римский встретился с украинцами в Венгрии: призвал верить в будущее без войны
Говорун, Стадионный и Путешественник: психолог раскрыл три типа двойников Путина (видео)
Говорун, Стадионный и Путешественник: психолог раскрыл три типа двойников Путина (видео)
Пилоты РФ начали системно провоцировать летчиков США на воздушные бои в Сирии
Пилоты РФ начали системно провоцировать летчиков США на воздушные бои в Сирии
Франция ужесточит визовые требования для россиян: придется раскошелиться
Франция ужесточит визовые "требования" для россиян: придется раскошелиться
Эксперты назвали скандальный отчет Amnesty International юридически сомнительным - NYT
Эксперты назвали скандальный отчет Amnesty International "юридически сомнительным" - NYT

Папа Римский и Украина

В марте Папа Римский Франциск объявил о готовности приехать в Украину, но при условии, что он также посетит Россию. Франциск неоднократно осуждал российское вторжение в Украину, но также заявлял, что якобы не только Россия виновата в этой войне.

Понтифик неоднократно призывал страны помириться. При этом Ватикан, несмотря протесты украинцев, уже дважды устраивал на Пасху ритуальное "примирение" представителей двух стран.

Вас также могут заинтересовать новости: