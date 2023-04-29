Понтифик поблагодарил венгерскую церковь за то, что тут смогли создать сеть помощи и принимать беженцев из Украины.

Папа Римский Франциск встретился с беженцами из Украины в церкви Святой Елизаветы в Будапеште во время своего визита в Венгрию, пишет Vatican News.

В частности, он пообщался с семьей Олега и Людмилы Яковлевых из Днепра, которые вместе с пятью детьми год назад выехали в Венгрию, спасаясь от российских обстрелов. Комментируя этот разговор, Папа Римский говорил о важности веры в будущее.

"С умилением я слушал свидетельства Олега и его семьи; ваше "путешествие в будущее" - другое будущее, подальше от ужасов войны - на самом деле началось с "путешествия памяти в прошлое", потому что Олег вспомнил теплый прием, с которым его встретили в Венгрии много лет назад, когда он приехал работать поваром. … Действительно, даже в муках и страданиях человек находит в себе мужество идти вперед, если получит целебный бальзам любви: это сила, помогающая верить, что еще не все потеряно и что другое будущее возможно", – сказал понтифик.

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Также понтифик поблагодарил венгерскую церковь за то, что тут смогли создать сеть помощи и принимать беженцев из Украины независимо от их конфессиональной принадлежности.

Папа Римский и Украина

С начала полномасштабной войны, развязанной Россией, Киев призывает Папу Римского совершить визит солидарности. В марте стало известно, что Папа Римский Франциск готов приехать в Украину, но при условии, что он также посетит Россию.

Франциск неоднократно осуждал российское вторжение в Украину, но также заявлял, что якобы не только Россия виновна в этой войне.

Понтифик неоднократно призывал страны помириться. При этом Ватикан, несмотря на протесты украинцев, уже дважды устраивал на Пасху ритуальное "примирение" представителей двух стран.

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