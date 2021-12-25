Понтифик выразил надежду, что в Украине не будет нового конфликта.

Папа Римский Франциск призвал не допустить, чтобы в Украине распространялись "метастазы" конфликта.

С таким заявлением он выступил сегодня во время своей рождественской речи Urbi et orbi ("К городу и к миру"), информирует Vatican News.

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"Пусть свет и поддержка помогут наладить контакты, диалог. Пусть они помогут не допустить, чтобы в Украине развились метастазы конфликта, который стал гангренозным", - сказал он.

Папа отметил, что верующие ждут от него помощи в разрешении конфликтов по всему миру и выразил надежду, что в Украине не будет нового конфликта.

Как сообщал УНИАН, ранее глава католической церкви Папа Римский Франциск пожелал, чтобы напряжение вокруг Украины был разрешено посредством серьезного международного диалога, а не оружия.

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