Глава католической церкви пожелал, чтобы Рождество Господне принесло нашему государству мир.

Глава католической церкви Папа Римский Франциск пожелал, чтобы напряжение вокруг Украины было разрешено с помощью серьезного международного диалога, а не оружия.

Такое пожелание Папа Римский высказал в воскресенье, 12 декабря, после молитвы, сообщает Vatican News.

По данным издания, также глава католической церкви пожелал, чтобы Рождество Господне принесло мир украинскому государству.

"Дорогие братья и сестры, желаю заверить в своих молитвах за дорогую Украину, за все ее церкви, религиозные сообщества и весь ее народ, чтобы напряжение вокруг нее были развязаны посредством серьезного международного диалога, а не с помощью оружия. Мне причиняет большую боль последняя статистика, которую я прочитал: в этом году произведено больше оружия, чем в прошлом...", – сказал Папа Римский.

Читайте такжеПапа Римский может в ближайшее время посетить УкраинуПапа Римский Франциск ранее не раз желал того, чтобы в Украине воцарился мир.

Напомним, весной 2014 года Россия захватила украинский Крым и ворвалась на часть Донбасса.

На части востока Украины пророссийские боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Для того, чтобы противостоять боевикам, Киев начал антитеррористическую операцию. Позже вместо АТО на Донбассе началась операция Объединенных сил.

Осенью этого года появилась информация, что Россия увеличила количество своих войск на границе Украины.

Позже председатель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что РФ стянула к границе нашего государства более 90 тысяч военных и готовится к вторжению в начале 2022 года.

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Автор: Екатерина Присяжнюк