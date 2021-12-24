Католики латинского обряда отмечают таинство Христова рождения.

Сегодня, в пятницу, 24 декабря, в Ватиканской базилике святого Петра проходит праздничное рождественское богослужение под предводительством Папы Римского Франциска.

Онлайн-трансляцию с синхронным переводом ведет "Живое телевидение" Украинской Греко-Католической Церкви.

"Ночной Святой мессой Рождества под предводительством Папы Римского Франциска в Ватикане начинаются праздничные богослужения. Согласно очень старой традиции, которая своими корнями уходит к истокам Церкви в Риме, католики латинского обряда отмечают таинство Христового рождения в полночь, вспоминая ту тишину, которая окутывала мир, когда родился наш Спаситель и неземной свет, что воссиял перед пастухами, первыми принявшими радостную весть о рождении Мессии. Поэтому это богослужение также называют "Мессой пастырей", - говорится в описании трансляции.

Ранее УНИАН рассказывал, как отмечают католическое Рождество в Украине и что нужно делать в этот день.

В частности, согласно традиции, 24 декабря, когда на небе взойдет первая звезда, вся семья собирается за праздничным столом. Блюда разрешаются только постные - рыба, фрукты, орехи, каши и тому подобное. Их должно быть 12 - по числу апостолов. Перед тем, как употреблять пищу, каждый член семьи должен прочитать отрывок из Евангелия и помолиться Господу.

Читайте такжеСоциологи выяснили, когда украинцы хотят праздновать РождествоВ конце все участники действа ломают рождественский хлеб, передают друг другу и загадывают желание - по аналогии с Христом, который делился едой с учениками.

25 декабря уже можно подавать на стол индейку и мясо - Рождественский пост католики перестают исполнять за день до праздника.

Вас также могут заинтересовать новости: