На мемориальной церемонии посадили дерево и установили табличку с цитатой итальянского поэта Уго Фосколо: "человек никогда не умирает, если есть кто-то, кто его помнит".

С церемониями возложения венков, высадкой деревьев и церковными службами итальянцы в воскресенье отметили годовщину первой известной смерти от коронавірусної инфекции.

Читайте такжеВедущий эпидемиолог США считает, что американцы будут носить маски даже в 2022 годуОб этом сообщает "Европейская правда".

"Города на севере Италии первыми пострадали от пандемии, у них первыми в Европе объявили локдаун. В воскресенье жители этих городов почтили память погибших в результате инфицирования коронавирусом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возле офиса Красного Креста в городке Кодоньо губернатор Ломбардии и мэр города присутствовали на церемонии открытия памятника жертвам COVID-19. Мемориал состоит из трех стальных колонн, которые олицетворяют устойчивость, общность и новое начало.

"В северо-восточном городке Во в регионе Венето 21 февраля 2020 года была зарегистрирована первая известная смерть от COVID-19 в Италии. Погибшим был 77-летний мужчина - кровельщик на пенсии, который любил играть в карты", - подчеркивает издание.

На мемориальной церемонии в Во чиновники посадили дерево и установили табличку с цитатой итальянского поэта Уго Фосколо: "человек никогда не умирает, если есть кто-то, кто его помнит".

Италия, где умерли около 95 500 человек, у которых был подтвержден вирус, занимает второе место в Европе по числу жертв после Британии. Эксперты говорят, что вирус убил гораздо больше людей, которые никогда не тестировались.

В то время как первая волна инфекций в значительной степени охватила Ломбардию и другие северные регионы, вторая волна, начавшаяся осенью 2020 года, прокатилась по всей стране.

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Италии остается неизменно высокой несмотря на множество ограничений на поездки между регионами, а в некоторых случаях и между городами.

Кроме того, в Италии были закрыты тренажерные залы, кинотеатры и театры, а рестораны и бары закрываются раньше - по всей стране действует комендантский час с 22:00 до 5:00 утра.

Италия подтвердила 2,8 миллиона случаев заражения коронавирусом.

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Автор: УНИАН