При въезде надо показать на границе отрицательный результат теста на COVID-19 и отбыть двухнедельный карантин.

С целью защиты от распространения новых вариантов коронавируса Италия ввела более жесткие правила проверки приезжих из Австрии.

Читайте такжеЕС упростил одобрение вакцин от новых штаммов коронавирусаОб этом 13 февраля заявил итальянский министр здравоохранения Роберто Сперанца, информирует Deutsche Welle.

По его словам, таким образом страна стремится защититься от южноафриканской мутации коронавируса, которая распространяется в Австрии.

Новые правила, вступившие в силу в воскресенье, 14 февраля, предполагают, что люди, которые провели в Австрии более 12 часов - даже транзитные пассажиры - должны на границе предъявить отрицательный тест на коронавирус. Тест должен быть сделан не более чем за 48 часов до прибытия на границу. Уже в Италии путешественники должны отбыть двухнедельный карантин, после которого надо будет сделать еще один тест.

Что этому предшествовало

В ночь на 14 февраля немецкая полиция выставила посты на границе с Чехией и австрийской федеральной землей Тироль, которые признаны "регионами, где распространена мутация коронавируса".

Границу разрешено пересекать только тем лицам, которые работают в медицинской сфере или на предприятиях "критической инфраструктуры", а также водителям грузовиков и тем, кто едет на похороны.

При этом полицейским надо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.

Пока неизвестно, надо ли путешественникам проходить тест ежедневно, через день или каждую неделю.

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Автор: Светлана Закелова