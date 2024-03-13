Агентство ООН предупреждает о человеческих издержках "неуправляемой" глобализации.

Согласно докладу ООН, десяткам бедных стран еще предстоит восстановить уровень общего благосостояния, существовавший до пандемии корнавируса, на фоне признаков того, что пандемия, возможно, навсегда замедлила траекторию мирового развития.

Как пишет The Washington Post, через четыре года после того, как социальные ограничения разрушили глобальную экономику, каждая богатая страна восстановила свой допандемический рейтинг в рейтинге ООН, называемом Индексом человеческого развития (ИЧР). Тем не менее, половина беднейших стран мира, включая Нигерию, Пакистан и Сьерра-Леоне, продолжают оставаться ниже показателей 2019 года.

После снижения, связанного с пандемией, глобальный индекс в прошлом году наконец превысил докризисный уровень. Но в отличие от докризисной эпохи, когда развитые и развивающиеся страны развивались одинаковыми темпами, сегодня мир переживает восстановление по принципу "богатые и бедные".

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"Разрыв между самыми богатыми и самыми бедными в нашем мире увеличился. … Мы рискуем понести необратимые потери в человеческом развитии, если не изменим курс", – заявил экономист Педро Консейсао, главный автор доклада ООН.

В 1990 году Организация Объединенных Наций представила индекс, который учитывает ожидаемую продолжительность жизни населения, количество лет обучения и доход на душу населения, как широкий показатель человеческого развития. Анализ ИЧР в этом году обрисовал мрачную картину мира, который, хотя и материально богаче, чем в прошлом, находится в глубоком стрессе, политически разделен и омрачен войной.

Страны все больше замыкаются в себе в то время, когда глобальные проблемы, такие как изменение климата и развитие искусственного интеллекта, требуют совместных ответных мер, сказал Ахим Штайнер, администратор Программы развития ООН, которая подготовила оценку.

Представители ПРООН призвали к большей финансовой поддержке "глобальных общественных благ", таких как разработка вакцин и усилия по смягчению последствий изменения климата, и заявили, что политические лидеры должны "снизить температуру и дать отпор поляризации, которая отравляет практически все, чего касается, и препятствует международному сотрудничеству".

Корень проблемы заключается в неспособности мировых лидеров должным образом управлять глобализацией, которая помогла 1,5 миллиарда человек выбраться из нищеты в развивающихся странах, в то время как многие фабричные рабочие в развитых странах, таких как США, почувствовали, что заплатили за это, заявили представители ООН.

Люди в сообществах, которые пережили относительный экономический спад, пришли к выводу, что система не работает для них. А в условиях экономического стресса многие люди искали утешения в общей идентичности, которая определяется как противопоставление другим группам, что приводит к поляризации.

Усиление политической поляризации внутри стран и между ними приводит к "затору" в удовлетворении очевидных потребностей, таких как помощь менее развитым странам в борьбе с последствиями изменения климата, говорится в докладе.

Глубокое недомогание также преследует людей в странах по всему миру. Две трети опрошенных во всем мире говорят, что они не имеют влияния на решения своего правительства. Более половины говорят, что они не имеют или лишь ограниченно контролируют свою жизнь.

Авторы доклада также предупредили о растущей волне народной поддержки антидемократических лидеров. Хотя опросы показывают, что примерно 90 процентов людей во всем мире поддерживают демократию как цель, более половины населения мира теперь поддерживает политических деятелей, которые угрожают подорвать ее на практике, говорят они.

Волна популизма, распространившаяся по Соединенным Штатам, Европе и Латинской Америке, угрожает прогрессу в области человеческого развития, говорится в исследовании, в котором цитируются исследования, показывающие, что популистские правительства способствуют снижению экономического роста.

Поскольку страны по-прежнему связаны торговлей, технологиями и финансами, глобализацию следует реформировать, а не отказываться от нее, говорится в докладе. Больше внимания необходимо уделять экологическим проблемам, устойчивости цепочек поставок и потребностям развивающихся стран с крупной задолженностью.

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Согласно исследованию, вакцины против коронавируса снизили смертность минимум на 57%, а это более 1,4 млн спасенных жизней на европейском континенте. "Мы постоянно подчеркивали важность вакцин против COVID-19, особенно для пожилых людей и наиболее уязвимых категорий населения. Исследование подтверждает результаты реализации странами этих рекомендаций. Доказательства неопровержимы", - констатировал Ханс Клюге, директор Европейского отделения ВОЗ.