Европейские страны открыли свои границы еще весной 2022 года, а Китай в январе этого года.

Северная Корея приняла решение открыть границы для пассажирских перевозок. Таким образом, граждане страны, которые находились за границей из-за строгих пограничных ограничений во время пандемии COVID-19, смогут вернуться домой.

В заявлении властей страны, опубликованном агентством KCNA, государственный штаб по предотвращению эпидемий заявил, что постановление соответствует коррекции противоэпидемического уровня после "смягчения пандемической ситуации во всем мире", передает Reuters.

"Вернувшиеся люди будут находиться под медицинским контролем целую неделю в карантинных палатах", – говорится в сообщении северокорейских СМИ.

Видео дня

Объявление о смягчении мер сделано через несколько дней после того, как самолет из Пхеньяна впервые с 2020 года приземлился в Пекине. Пока неясно, кто был на борту, но западные туристические компании, работающие на рынке КНДР, сообщили, что это был рейс с гражданами этой страны, застрявшими в Китае после закрытия границ в начале пандемии.

Коронавирус в мире

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае, а уже 11 марта 2020 года ВОЗ признала коронавирус пандемией. После этого большинство стран закрыли границы и ввели жесткие карантинные ограничения. К лету 2022 года почти все они были отменены.

Однако Китай продолжил вести политику "нулевого ковида" и оставался закрытым от внешнего мира. Власти Китая отменили запрет на въезд в страну иностранным туристам, который был введена после начала пандемии коронавируса только 9 января этого года.

А 5 мая Всемирная организация здравоохранения объявила об отмене статуса пандемии COVID-19.

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