Украина до сих пор на первом месте, убежден Липавский.

Новый виток израильско-палестинского конфликта не отвлечет внимание мира от войны в Украине, считает министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, ставший первым зарубежным дипломатом, посетившим Израиль после массированной атаки ХАМАС 7 октября.

По его убеждению, война в Украине до сих пор на первом месте для мира. "Кажется, что мы движемся к глобальной конфронтации. Я не думаю, что это совпадение. Мы должны быть готовы вкладывать больше усилий в нашу оборону. И придерживаться наших принципов... Мы должны уделять внимание всем конфликтам и всему, что угрожает нам. Поэтому Украина до сих пор на первом месте", – сказал он в комментарии "Радио Свобода" на полях конференции в Праге.

Военная помощь Израиля - это надо знать

После нападения палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября и последующих израильских ударов в ответ по сектору Газа США начали планирование военной помощи Израилю.

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США уже отправили к побережью Израиля авианосец USS Gerald R. Ford,, крейсер класса Ticonderoga USS Normandy и несколько эсминцев, а также ударную группу с авианосцем USS Eisenhower с целью "сдержать враждебные действия против Израиля".

Кроме этого, США объявили, что предоставят Израилю пакет военной помощи. Это будет совместный пакет помощи Израилю и Украине, его стоимость превысит 2 миллиарда долларов.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден утверждает, что страна способна оказывать поддержку и Израилю, и Украине, сохраняя при этом "общую международную оборону". По его убеждению, у Соединенных Штатов есть возможности для этого, и они "обязаны это делать".

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