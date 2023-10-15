Президент США Джо Байден на этой неделе проведет интенсивные переговоры с Конгрессом США о необходимости одобрения нового пакета военной помощи.

Новый пакет военной помощи для Израиля и Украины значительно превысит $2 миллиарда.

Такое заявление сделал советник администрации США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в эфире воскресной программы Face the Nation компании CBS, отметив при этом, что президент США Джо Байден на этой неделе будет вести интенсивные переговоры с Конгрессом США о необходимости одобрения нового пакета военной помощи.

Американский чиновник заметил, что принятие законов в Конгрессе США остается заблокированным из-за кризиса с избранием спикера Палаты представителей после отставки Кевина Маккарти. 3 октября за его увольнение проголосовали 216 конгрессменов, а против выступили 210. Среди тех, кто выступили за увольнение, были и его однопартийцы: Энди Биггс, Кен Бак, Тим Берчетт, Эли Крейн, Мэтт Гетц, Боб Гуд, Нэнси Мэйс и Мэтт Розендейл.

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Помощь Украине и Израилю

7 октября рано утром палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль.

8 ктября 2023 года стало известно о том, что США готовят пакет помощи Израилю. В Сенате США предлагали рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании обороны Израиля.

10 октября 2023 года в армии США призвали Конгресс объединить военную помощь Израилю и Украине. Ранее США пообещали помощь Израилю после нападений ХАМАС, в том числе путем отправки боеприпасов.

Командующая армией США Кристин Вормут заявила, что Конгресс должен одобрить дополнительное финансирование, чтобы гарантировать, что планы Пентагона по производству и приобретению боеприпасов смогут одновременно удовлетворить потребности как Израиля, так и Украины.

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