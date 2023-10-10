Для Штатов эта борьба так же важна, как и для Украины, уверен обозреватель.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко перечислил факторы, которые обеспечат стабильную поддержку США Украины в борьбе с российской агрессией.

"Все чаще слышу тревожные вопросы относительно того, что на фоне всплеска противостояния в Израиле, сложного процесса принятия бюджета в США и обострения предвыборной борьбы, Украина может, либо получать меньше американской помощи, либо лишиться её вообще", - написал он.

По его мнению, помощь США не прекратиться по следующим причинам:

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в настоящее время из средств на помощь Украине, выделенных на 2023 год, осталось $5 млрд, и эта сумма позволит продолжать выделять пакеты помощи, без изменений, по два каждый месяц, как минимум до конца года;

на днях президент США Джо Байден сделал заявление о выделении Украине долгосрочного пакета помощи на $100 млрд до 2025 года, и эта сума, даже превышает годовые объемы помощи 2022-2023;

США не смогут просто взять и все бросить, фактически, проиграв выигрышную войну, для США эта борьба так же важна, как и для Украины.

Коваленко не исключает, что Украина может исчезнуть из позиций бюджета США ради электоральной поддержки среди определенной маргинальной среды. Но при этом эксперт считает, что она может появиться в списках позже: "Либо наш сектор вообще получит совершенно другое название, формулировку поддержки".

Пакет помощи Украине на $100 миллиардов - что сообщалось

Как писал УНИАН, президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса самый крупный за всю историю пакет финансирования вооружений и гуманитарной помощи Украине, которого должно хватить до начала 2025 года.

По данным некоторых источников, Байден рассматривает "одноразовый" законопроект о расходах на финансирование войны в Украине до следующих президентских выборов в попытке выйти из тупика в отношениях с республиканцами.

Сообщалось, что размер пакета помощи может достигнуть 100 миллиардов долларов.

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