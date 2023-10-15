Данные ударные группы представляют собой важный элемент военной мощи Соединенных Штатов.

Стало известно, насколько мощная и что в себя включает ударная группа США с авианосцем USS Eisenhower, которую Пентагон направляет в восточное Средиземноморье к побережью Израиля.

В частности, в состав группы входят:

ракетный крейсер с управляемыми ракетами USS Philippine Sea;

эсминцы с управляемыми ракетами USS Laboon, USS Mason и USS Gravely;

девять авиационных эскадрилий.

Что такое авианосная ударная группа

Как пишет The Hill, авианосная ударная группа представляет собой важный элемент военной мощи Соединенных Штатов и способна соперничать с вооруженными силами государств благодаря своей значительной огневой мощи.

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Состав американской авианосной ударной группы включает примерно 7500 военнослужащих и охватывает разнообразные типы кораблей, такие как атомные авианосцы, крейсеры и подводные лодки. Группа также включает разнообразные виды военной авиации.

Авианосные ударные группы способны наносить удары на расстояние до 1000 миль и даже дальше благодаря возможности дозаправки в воздухе. Они способны обеспечивать защиту от воздушных атак, ракетных угроз, гарантировать безопасность на море на обширных площадях. Эти группы давно используются для демонстрации военной мощи и сдерживания вражеских сил.

На данный момент США располагают одиннадцатью авианосными ударными группами.

Как писал УНИАН, Пентагон принял решение направить вторую авианосную ударную группу в восточное Средиземноморье для сдерживания любых враждебных актов против Израиля.

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