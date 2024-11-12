'Отсрочит проблемы, а не решит их': Финляндия отвергла идею 'финляндизации' Украины

Глава МИД страны подчеркнула, что Украина была нейтральной, когда Россия осуществили полномасштабное вторжение на ее территорию.

Финляндия отклоняет идею "финляндизации" для Украины. Принуждение Украины к нейтральному статусу не станет путем к стабильному миру с Россией, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Reuters.

Финляндия, которая более ста лет была под контролем Российской империи, обрела независимость в 1917 году. В 1939 году она пережила советское вторжение, а затем, пытаясь вернуть утраченные территории, поддерживала союз с нацистской Германией. После войны Финляндия была вынуждена сохранять осторожные отношения с СССР, балансируя между независимостью и уступками. Такая политика впоследствии получила название "финляндизация".

На фоне разговоров о возможном президентстве Дональда Трампа, который стремится к скорейшему завершению конфликта, некоторые союзники опасаются, что Украине может быть навязан нейтральный статус. Россия неоднократно призывала к этому как условию мира, что, по сути, остановило бы вступление Украины в НАТО.

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Валтонен критически оценила идею "финляндизации" для Украины. Она напомнила, что Финляндия хоть и достигла мира с СССР, всегда готовилась к возможному новому конфликту:

"Я против "финляндизации" для Украины. Следует признать: Украина была нейтральной до того, как на нее напала Россия".

Она добавила, что нейтралитет не является решением конфликта для Украины и лишь отсрочит проблемы, а не решит их.

Перспективы членства Украины в НАТО

Как писал УНИАН, накануне у Байдена намекнули, что действующая администрация не планирует брать Украину в НАТО. Так, один из главных спикеров Белого дома Джон Кирби заявил, что США "будут работать с Украиной" на ее пути к возможному членству в НАТО, но "самый первый приоритет - иметь уверенность, что она сможет выиграть эту войну".

Стоит также добавить, что даже Финляндии и Швеции, которые отвечали всем критериям для вступления в НАТО и не имели текущего вооруженного конфликта с соседями, понадобилось год и два года соответственно, чтобы вступить в альянс после того, как они изъявили такое желание.

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