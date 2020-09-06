Министр иностранных дел Германии Гайко Маас надеется, что Россия своим отказом расследовать отравление Алексея Навального "не заставит Германию изменить свою позицию по "Северному потоку-2".
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Как сообщает DW, интервью с министром опубликовала немецкая газета Bild am Sonntag. В нем говорится, в частности, о том, что Берлин усиливает давление на Москву, чтобы побудить ее к полноценному расследованию отравления Навального.
"Я надеюсь, что россияне не заставят нас изменить свою позицию по" Северному потоку-2 ", - заявил он.
Отмечается, что до сих пор федеральное правительство Германии не связывало отравление Навального со строительством газопровода.
В то же время Маас признал, что прекращение строительства трубопровода повредит немецким и европейским компаниям.
"В (проект - ред.) "Северный поток-2" задействованы более 100 компаний из двенадцати европейских стран, примерно половина из них - из Германии", - отметил он.
Вместе с тем, по мнению немецкого министра, сужать дискуссию вокруг давления на Москву исключительно к теме реализации "Северного потока-2» - в данном случае неправильно.
Глава МИД Германии отметил, что если в ближайшие несколько дней с российской стороны не будет никаких действий, связанных с расследованием, Берлину "придется провести консультации с партнерами относительно ответа" Москве.
"Если мы задумываемся о санкциях, то они должны быть как можно более адресными", - подчеркнул Маас.
Отмечается, что РФ отрицает причастность к отравлению 44-летнего оппозиционного политика. Однако, по словам немецкого министра, есть "много указаний" на это.
"Если российская сторона не примет участия в расследовании преступления против Навального, это станет еще одним доказательством причастности страны к преступлению", - отметил он и предупредил, что если в Москве не откажутся скрывать правду и "наводить туман", то Берлину "придется исходить из того, что России есть, что скрывать".
Глава МИД ФРГ добавил, что хотел бы встретиться с Навальным, когда это будет возможным, учитывая состояние его здоровья.
Навального отравили: что сейчас известно
- Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за этого воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
- Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ. Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике.
- 24 августа во Германии подтвердили отравление оппозиционера. 2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевой веществом.
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