Германия хочет добиться от Москвы полноценного расследования отравления оппозиционного политика.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас надеется, что Россия своим отказом расследовать отравление Алексея Навального "не заставит Германию изменить свою позицию по "Северному потоку-2".

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Как сообщает DW, интервью с министром опубликовала немецкая газета Bild am Sonntag. В нем говорится, в частности, о том, что Берлин усиливает давление на Москву, чтобы побудить ее к полноценному расследованию отравления Навального.

"Я надеюсь, что россияне не заставят нас изменить свою позицию по" Северному потоку-2 ", - заявил он.

Отмечается, что до сих пор федеральное правительство Германии не связывало отравление Навального со строительством газопровода.

В то же время Маас признал, что прекращение строительства трубопровода повредит немецким и европейским компаниям.

"В (проект - ред.) "Северный поток-2" задействованы более 100 компаний из двенадцати европейских стран, примерно половина из них - из Германии", - отметил он.

Вместе с тем, по мнению немецкого министра, сужать дискуссию вокруг давления на Москву исключительно к теме реализации "Северного потока-2» - в данном случае неправильно.

Глава МИД Германии отметил, что если в ближайшие несколько дней с российской стороны не будет никаких действий, связанных с расследованием, Берлину "придется провести консультации с партнерами относительно ответа" Москве.

"Если мы задумываемся о санкциях, то они должны быть как можно более адресными", - подчеркнул Маас.

Отмечается, что РФ отрицает причастность к отравлению 44-летнего оппозиционного политика. Однако, по словам немецкого министра, есть "много указаний" на это.

"Если российская сторона не примет участия в расследовании преступления против Навального, это станет еще одним доказательством причастности страны к преступлению", - отметил он и предупредил, что если в Москве не откажутся скрывать правду и "наводить туман", то Берлину "придется исходить из того, что России есть, что скрывать".

Глава МИД ФРГ добавил, что хотел бы встретиться с Навальным, когда это будет возможным, учитывая состояние его здоровья.

Навального отравили: что сейчас известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за этого воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ. Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике.

24 августа во Германии подтвердили отравление оппозиционера. 2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевой веществом.

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Автор: Дмитрий Захаров