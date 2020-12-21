Разоблачение агентов ФСБ, отравивших Навального, стало возможным благодаря российским взяточникам.

Журналисты смогли разоблачить применение химического оружия под названием "Новичок" против Алексея Навального, а также имена тех, кто совершил покушение на жизнь оппозиционера. И все это произошло благодаря репрессивным законам режима Владимира Путина и коррумпированности чиновников.

Сам Навальный в своем видео, размещенном в интернете, прокомментировал расследование, которое провела организация Bellingcat при поддержке CNN и Der Spiegel. Он высоко оценил "заслуги" депутата Госдумы от президентской партии "Единая Россия" Ирины Яровой. Потому что без ее законодательного рвения неудачники-убийцы из ФСБ так и остались бы анонимными, - пишет Gazeta Wyborcza.

Читайте такжеCNN: Навального отравили агенты элитного подразделения ФСБ, известны именаЧлены Bellingcat, а прежде всего "главный следователь" организации болгар Кристо Грозев вместе с коллегами с скрупулезной точностью провели анализ. И не впервые. Именно они ранее выяснили, откуда в июле 2014 года на украинском Донбассе взялась система "Бук", которая принадлежит армии России. Именно выстрелом из этой системы был сбит малайзийский "Боинг 777", в результате чего погибли 298 человек. Члены Bellingcat выяснили, кто обслуживал "Бук", кто провел операцию и как потом система сбежала обратно в Россию.

Эта же команда следователей внесла большой вклад в расследование отравления "Новичком" Юлии и Сергея Скрипалей в британском Солсбери в марте 2018 года. И в ходе своего расследования они также выяснили, что Россия, хоть в сентябре 2017 года с большой помпой и демонтировала "последние" запасы химического оружия, на самом деле до сих пор им владеет. Более того, она занимается производством химического оружия и по приказу Путин применяет его для ликвидации врагов Кремля.

Gazeta Wyborcza напоминает, как агенты тайного отряда ФСБ годами следили за Навальным, а затем отравили его "Новичком" во время визита в Сибирь. Bellingcat удалось установить даже имена участников этой зловещей операции. Сам Путин во время пресс-конференции на прошлой неделе заверил, что его люди якобы не травили оппозиционера. Потому что он "никому не нужен".

Читайте такжеНавальный позвонил причастному к своему отравлению сотруднику ФСБ: тот все рассказал (видео)Также Путин убеждал, что независимое расследование покушения на Навального было "легализацией" информации, которую собрали "американские спецслужбы". Последние якобы следили за агентами ФСБ, которые "присматривали" за Навальным. Gazeta Wyborcza объясняет, что здесь Путин использовал свой старый профессиональный словарь. В КГБ, где он служил в прошлом, термин "легализация" означает распространение в обществе информации, собранной спецслужбами, выдавая ее за результат журналистской работы. Президент России намекнул, что не считает журналистов способными провести такое расследование.

"Но Грозев и его коллеги с помощью компьютеров и новейших технологий смогли все же справиться с задачей. Потому что им помогал мощный союзник - коррупция", - пишет издание.

В России процветает рынок краденых личных данных. Годовой оборот на нем составляет примерно 50,7 миллионов долларов. Например, ревнивые мужчины или женщины могут без проблем купить информацию, куда летали их неверные партнеры и кто сидел рядом с ними в самолете. Доступ к такой информации может иметь офицер полиции, у которого можно купить историю путешествий конкретного человека за 230-380 долларов.

Не дорогие также данные с телефонов. Обычно на продажу предлагают информацию о разговорах, SMS и социальных сетях за последние полгода. Цена зависит от мобильного оператора (максимум 1200 долларов). На этом же сером рынке можно купить данные о месте жительства, номерных знаках автомобиля лица и тому подобное.

Независимые российские журналисты из группы Daily Storm несколько дней назад совершили несколько контрольных покупок на рынке баз данных. Так они установили, что информация об агентах ФСБ, пытавшихся отравить Навального, стоила около 12 тысяч долларов.

Читайте такжеThe Guardian: В России продаются данные каждого, и это проблема для КремляПоявлением такого удобного рынка информации россияне обязаны депутату Ирине Яровой, которую поблагодарил Навальный. Именно она была соавтором принятого четыре года назад пакета законов, которые в рамках "борьбы с терроризмом и экстремизмом" обязали мобильных операторов и провайдеров интернета собирать информацию о пользователях в течение как минимум трех лет. Компании по инициативе Яровой обязаны предоставлять доступ к этим данным полиции и службам безопасности. Это касалось также информации о продаже билетов и тому подобное.

Получив все эти массивы данных, российские чиновники начали торговать ими, в соответствии со своими коррупционными привычками. Таким образом, оружие, которое должно было служить "Большому брату" для контроля подданных, вернулось против самого "большого брата". Но сейчас на этом рынке воцарилась паника. Спецслужбы выслеживают предателей, которые за копейки помогли разоблачить коллег.

Навального отравили: что известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа в Германии подтвердили отравление оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы " Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом.

4 сентября стало известно, что эксперты мюнхенского Института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы отравляющего вещества из группы " Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.

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Перевод: Лесь Дымань