В Германии говорят, что новые подробности покушения на российского оппозиционера "пугают, но не удивляют".

Расследование Bellingcat, CNN и Der Spiegel установило имена агентов ФСБ, совершивших покушение на лидера российской оппозиции Алексея Навального. Теперь политики в Германии требуют, чтобы Москва "дала разъяснения".

Более чем три месяца назад Навального отравили. И он чуть не умер от последствий. Теперь, как пишет Der Spiegel, известно, кто именно пытался его убить. По меньшей мере 8 агентов ФСБ участвовали в этой атаке. Они вполне возможно следили за Навальным несколько лет.

Депутат от партии "Свободных демократов" Александр Граф Ламбсдорфф, который занимается вопросами внешней политики, назвал новые подробности покушения на российского оппозиционера "взрывом". По его мнению, они доказывают, что "Россия нарушает не только международный закон, но и собственную конституцию". А важные вопросы к Кремлю по делу о Навальном "приобретают новую приоритетность".

"Международное сообщество не должно стоять молча, пока Путин продолжает развивать свою программу по разработке химического оружия вопреки международным соглашениям и травит политических оппонентов. Москва должна наконец согласиться на независимое расследование Организации по запрещению химического оружия и разъяснить ситуацию", - сказал Ламбсдорфф, который также занимает должность заместителя парламентской фракции "Свободных демократов".

Читайте такжеВ Конгрессе США рекомендовали ввести санкции против РФ за отравление НавальногоОн также считает, что правительство Германии должно предложить политическое убежище демократическим активистам из России. Представитель парламентской группы СДПГ по вопросам внешней политики Нильс Шмид назвал новые детали покушения на Навального "шокирующими, но не удивляющими".

"Они разоблачают слабость режима, который хочет скрыть отсутствие будущих перспектив для своей страны за репрессиями", - сказал Шмид.

Отравление Навального: что случилось с оппозиционером

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали.

Впоследствии Навального эвакуировали из омской больницы на лечение в берлинскую клинику Charite (Шарите), где обнаружили яд в организме оппозиционера.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью вышел из комы. По данным журналистов, он помнит все, что предшествовало отравлению – вплоть до того момента, как он потерял сознание в самолете.

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Перевод: Лесь Дымань