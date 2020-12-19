Перед этим состоятся слушания по дополнительному расследованию дела.

Окружной суд Гааги назначил на 7 июня 2021 года рассмотрение по существу дела о сбитии малайзийского самолета рейса MH17.

Об этом говорится в сообщении на сайте www.courtmh17.com, посвященном судебному процессу по делу MH17.

В частности, сообщается, что 25 ноября 2020 года был завершен досудебный этап уголовного производства по делу MH17.

Суд направил дело следователю магистрата для дополнительного расследования. По состоянию на сейчас следователь магистрата сообщил суду о прогрессе в расследовании. Учитывая эту информацию, суд подготовил предварительный график дальнейшего рассмотрения дела.

Так, следующие слушания состоятся в понедельник, 1 февраля 2021 года.

Предполагается рассмотреть ряд вопросов: как продвигается дополнительное расследование, статус требований родственников о возмещении убытков, а также ходатайство Государственной прокуратуры Нидерландов об инспектировании воссозданной модели самолета рейса MH17.

На слушаниях 15 апреля 2021 года суд решит, состоится ли инспектирование и когда именно. "Если суд примет решение провести инспектирование, то это, как ожидается, должно состояться в мае 2021 года", - говорится в сообщении.

"Если расследование следственных судей будет проходить как ожидается, суд начнет слушания по существу в уголовном процессе по MH17 в понедельник, 7 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

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Сбитие рейса MH17: что нужно знать

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к заключению, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в катастрофе рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "руководителем 2-го отдела ГРУ "ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот") – руководитель "разведывательного батальона" боевиков.

В Окружном суде Гааги с 9 марта 2020 года продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17. Лично ни один из них в судебных слушаниях не участвует.

15 октября в МИД РФ заявили, что дальнейшие консультации с Австралией и Нидерландами по вопросу катастрофы МН17 "лишены смысла", поскольку от России добивают "признания вины и получения компенсаций для родственников погибших".

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Автор: Виталий Саенко