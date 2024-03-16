Глава МИД надеется, что этого не произойдет.

Развертывание войск Североатлантического Альянса на территории Украины может привести к Третьей мировой войне, Италия этого не сделает.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что нельзя исключать отправку западных военных в Украину в будущем.

"Я не думаю, что НАТО должно входить в Украину. Я надеюсь, что этого не произойдет. Вступить в войну с Россией означает рисковать Третьей мировой войной", - цитирует его ANSA.

Дискуссии относительно отправки войск в Украину: что известно

После слов французского президента о том, что отправку войск стран-партнеров в Украину не следует исключать, в США, Великобритании, Австрии, Германии и Чехии сказали, что не готовы пойти на это.

The Times писал, что слова Макрона подорвали солидарность стран-членов НАТО. В то же время страны Балтии не были такими категоричными, а в Нидерландах сказали, что "все варианты должны оставаться открытыми".

Между тем президент Владимир Зеленский сказал, что французским солдатам не придется воевать в Украине, пока наша армия стоит против оккупантов.

Майор ВСУ Максим Жорин назвал отправку иностранных военных в Украину малореальной, однако он считает, что украинские воины могли бы передать под их контроль границу с Беларусью.

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