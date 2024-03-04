В целом он считает, что привлечение иностранных военных является малореальным.

Отправка странами-партнерами иностранных военных в Украину могла бы позволить украинской армии усилить самые активные участки фронта за счет отвода сил от границы с Беларусью.

Такое мнение высказал экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Комментируя возможность размещения иностранных бойцов на территории Украины, военный сказал, что эта идея является хорошей, однако малореальной.

"Конечно, непосредственное участие в боях они точно принимать не будут. Однако определенные задачи выполнять могут - хотя бы осуществлять инструкторскую деятельность и какие-то вспомогательные работы. А лучший вариант для привлечения иностранного контингента сейчас - взятие под контроль беларуской границы. Мы бы так освободили часть своих сил для самых активных участков фронта", - написал он в своем Telegram-канале.

Может ли Запад отправить своих солдат в Украину?

Как сообщал УНИАН, недавно президент Франции объявил, что вопрос возможной отправки западных войск в Украину обсуждается, такую возможность нельзя исключать.

Ряд стран сразу начал опровергать это утверждение, уверяя, что их солдаты никогда не будут воевать в Украине. В Литве сказали, что это надо обсуждать, а в Канаде - что готовы отправить военных, но только для обучения украинцев.

Экс-посол Соединенных Штатов Америки в НАТО Иво Даалдер сообщил, что еще раньше начальник штаба обороны Франции разослал коллегам по НАТО письмо с предложением рассмотреть вариант отправки войск в Украину.

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