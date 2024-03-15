По его мнению, не обязательно отправлять военных на передовую, а это могут быть войска поддержки.

Экс-заместитель начальника штаба Объединенных сил НАТО в Европе Мишель Яковлефф прокомментировал призывы президент Франции Эммануэля Макрона отправить войска в Украину.

Он считает, что Макрон - "сложный парень, потому что он придумывает большие вещи, а потом вам нужно поставить их в контекст и понять", пишет "Суспільне".

"Я думаю, что Макрон сказал: "Мы должны рассмотреть возможность того, что развернем войска в Украине. Мы должны признать, что это возможно. Это не обязательно тренд. Это не обязательно то, что мы хотим сделать. Но события могут привести к этому", - сказал Яковлефф.

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Генерал убежден, что Макрон намеревался "перевернуть лестницу эскалации", где Путин всегда делает первый шаг.

"У нас больше не должно быть этого табу. Это не означает, что мы это сделаем. Я уверен, что сейчас нет никакого плана это сделать. Но просто сказать Путину: "Это не табу". Сейчас мы этого не делаем, потому что этого не требуют обстоятельства. Но это не то же самое, что мы этого не делаем, потому что в принципе никогда не сделаем. Поэтому я думаю, что это послание для Путина, а не предварительное оповещение о развертывании", - пояснил Яковлефф.

Он считает такие высказывания Макрона очень полезными по нескольким причинам.

"Первая - заключается в том, что, вероятно, это очень разозлило россиян и свело их с ума - это хорошая новость, поскольку если им не нравится, значит, куда-то ударили, есть что-то, что их волнует. Вторая - Франция должна показать возможность для всех европейских друзей, что, возможно, эта война на самом деле может стать их войной в том смысле, что придется отправлять войска в Украину", - добавил генерал.

По его мнению, не обязательно отправлять военных на передовую, а это могут быть войска поддержки.

"Изначально, перед предоставлением артиллерии, я говорил по телевизору, мы можем развернуть артиллерию в Украине. А поскольку это сложно и нет инструкций на украинском языке, то мы могли бы легально вести огонь из артиллерии. Это законно", - заявил Яковлефф.

При этом он не думает, что это произойдет в обозримом будущем.

"Не вижу, чтобы это произошло. Но предпочитаю, чтобы все европейцы говорили: "Мы не хотим, чтобы это произошло, но мы бы хотели, чтобы мы были готовы сделать это, если понадобится. И это отличается от текущего месседжа, который заключается в том, что мы никогда этого не сделаем", - добавил генерал.

Возможность отправки войск НАТО в Украину - детали

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке западных армий в Украину. Издание The Hill писало, что это заявление Макрона может оказаться дипломатической ошибкой французского лидера, но в итоге это пошло на пользу и ему, и Украине.

НАТО не планирует отправлять свои войска в Украину. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, даже если страны Альянса решат отдельно отправить войска в Украину, это повлияет на НАТО в целом, поскольку его члены связаны пактом о коллективной обороне.

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