Китай также начал расследование против Google.

Китай объявил об ответных мерах после того как президент Дональд Трамп ввел 10-процентные пошлины на товары из Пекина. Как пишет Bloomberg, Китай начал расследование в отношении компании Google и ввел пошлины на ряд американских товаров.

Так, Министерство финансов Китая объявило о введении 15-процентных пошлин на уголь и сжиженный природный газ и 10-процентных - на нефть и сельскохозяйственное оборудование из США.

Также, согласно заявлению Государственного управления по регулированию рынка, Китай будет проверять американского технологического гиганта Google на предмет предполагаемых антимонопольных нарушений.

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Объявленные китайские меры включают также єкспортный контроль материалов, связанных с вольфрамом и добавление PVH Corp., владельца Calvin Klein, и Illumina Inc, в список ненадежных организаций.

"Одностороннее введение США пошлин серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации. Это не только не помогает решить собственные проблемы, но и подрывает нормальное экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и США", - говорится в заявлении Министерства финансов Китая.

Введение пошлин США

В выходные Трамп распорядился ввести единые пошлины на китайский экспорт, которые вступят в силу после полуночи вторника в США. В то же время он заявил, что его администрация планирует провести переговоры с Китаем перед возможным введением 10-процентных пошлин.

В то же время Трамп отсрочил введение пошлин против Мексики и Канады.

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