Критическая ошибка в программе приводила к отображению недостачи – все выглядело так, словно сотрудник украл или потерял десятки тысяч фунтов.

За минувшие 20 лет по меньшей мере 39 сотрудников британской почты (UK Post Office) были безосновательно обвинены в краже денег у компании. Некоторые из них отсидели тюремные сроки, иные потеряли семьи, работу и имущество. Причиной тому стал баг в бухгалтерской программе Horizon, существование которого все эти годы отрицалось.

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Как сообщает The Verge, критическая ошибка в программе выводила к отображению недостачи – все выглядело так, словно сотрудник украл или потерял десятки тысяч фунтов. Некоторых сотрудников обвинили в уголовном преступлении и приговорили к тюремным заключениям, некоторые пытались возместить недостачу, влезая в долги. На почте тем временем настаивали, что данным программы можно доверять.

После многолетней борьбы 39 человек наконец добились снятия с себя обвинений. Ситуацию уже называют крупнейшей ошибкой британского правосудия.

Проблема в ПО разрушила множество жизней. Одни сотрудники после обвинений потеряли свой брак или были надолго разлучены с детьми. Жертва ошибки Джанет Скиннер рассказала журналистам BBC, что была разлучена со своими двумя детьми из-за тюремного заключения. Программа указывала, что по ее вине пропало 59 тысяч фунтов. Из-за судимости она потеряла предложение по работе.

Иная женщина, которая также настаивала на своей невиновности, попала в тюрьму с беременностью. Один из сотрудников покончил с собой, потому что система показала недостачу в 100 тысяч фунтов. Сотрудник, которого нашли ему на замену, вскоре столкнулся с подобными обвинениями.

Отмечается, что программа Horizon была создана японской компанией Fujitsu. В период с 2000 по 2014 год ее данные были использованы в судебных процессах над 736 сотрудниками британской почты.

Ситуацию прокомментировал британский премьер Борис Джонсон. Он назвал ситуацию «вопиющей несправедливостью» и отметил, что подобное не должно повториться в будущем.

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Автор: Дмитрий Захаров