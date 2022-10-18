Страна обещает поддерживать Украину в разминировании территорий.

До конца этого года Германия передаст Украине бронированные машины, танки-мостоукладчики, гаубицы, РСЗО и антидронные системы.

Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт во время Берлинского внешнеполитического форума, пишет Укринформ.

По ее словам, огромный пакет помощи Вооруженным силам Украины уже на подходе.

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"В этом году будут переданы бронированные эвакуационные машины, бронированные машины Dingo, мостоукладочные танки, дополнительные гаубицы Panzerhaubitze 2000, дополнительные РСЗО, антидронные системы. Мы будем поддерживать в вопросе разминирования", - заявила Ламбрехт.

Кроме того, ожидается "зимний пакет" помощи Украине, в который войдут генераторы.

По ее мнению, сейчас Украине больше всего нужны средства противовоздушной обороны и артиллерия. Министр отметила, что обсуждает военные потребности с минстром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Также она отметила, что Германия не имеет "красных линий" в вопросе поставок оружия Украине, однако будет поставлять лишь то, что будет согласовано с союзниками.

Помощь Германии Украине

Напомним, что ранее Украина получила от Германии реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II и самоходные гаубицы.

В начале октября Дания, Словакия, Норвегия и Германия подписали письмо о намерении совместно сделать финансовый вклад для производства и передачи Украине словацких самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

По данным СМИ, Германия уже передала Греции первые БМП в рамках новой схемы поставки оружия для Украины.

Также Германия передала Украине первую систему ПВО IRIS-T SLM.

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