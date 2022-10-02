Речь идет о 16 словацких САУ, поставки которых начнутся уже в 2023 году.

Дания, Словакия, Норвегия и Германия подписали письмо о намерении совместно сделать финансовый взнос для производства и передачи Украине словацких самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Дании, передает "Европейская правда".

Страны согласились сделать взнос на общую сумму около 685 млн крон (около 92 млн евро). Из них Дания внесет 230 млн крон (30,9 млн евро).

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"Этим пожертвованием Дания еще раз помогает предоставить важное оборудование Украине. Война в Украине, к сожалению, будет затяжной. Поэтому очень важно, чтобы мы поддерживали борьбу украинцев за свободу в долгосрочной перспективе", - заявил министр обороны Мортен Бьодсков.

Кроме того, правительство Дании получило поддержку парламента на дополнительный пакет пожертвований Украине в размере 1,1 млрд датских крон (148 млн евро). Эти средства помогут обеспечить поставки оборудования и вооружения для Украины.

"Многие страны уже предоставили крупные суммы, и общая сумма пожертвований Дании на вооружение и военные нужды сейчас составляет почти 3,8 млрд датских крон. Но необходимы более долгосрочные и постоянные взносы. Поэтому важно, что сегодня мы можем представить наше совместное соглашение о финансировании большого количества САУ Zuzana-2", - сказал Бьодсков.

Агентство Reuters, ссылаясь на информацию министерства обороны Германии, сообщает, что речь идет о 16 словацких САУ, а их поставки начнутся уже в 2023 году.

Что такое САУ Zuzana 2

САУ Zuzana 2 является модернизацией предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм.

Артустановка благодаря стволу длиной 52 калибра способна вести стрельбу на максимальную дистанцию до 41 км. Башня САУ способна разворачиваться на все 360 градусов. Для ее обслуживания необходимо три человека, в то время как в прошлой модификации - четыре.

Кроме этого, гаубица обладает автоматом заряжания, позволяющим вести огонь в режиме MRSI - несколько ракет попадают в одну цель одновременно.

Помощь Словакии

31 мая во время визита в Киев президент Словакии Зузана Чапутова сообщила о поставках Украине гаубиц Zuzana. Выступая на заседании Верховной Рады, она отметила, что оккупантов из Украины "не выгонят наши пакеты с лекарствами и продуктами", нужна военная техника и снаряжение.

В июне стало известно, что Словакия отложила передачу гаубиц своей армии, чтобы быстрее отправить их на фронт в Украину.

13 августа Словакия передала Украине первые четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.

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