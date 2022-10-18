Греция передаст Украине 40 советских БМП-1 в обмен на немецкие Marder.

Германия отправила в Грецию первую партию боевых машин пехоты Marder, чтобы Греция могла передать Украине советские БМП-1 в рамках кругового обмена военной техникой.

Об этом сообщает Euractiv.

По словам собеседника издания, в воскресенье, 16 октября 2022 года, в Грецию отправили первые шесть Marder. Всего Германия планирует поставить в Грецию 40 таких машин. Четырнадцать следующих должны отправиться туда до 21 октября.

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Со своей стороны, Афины должны передать сорок советских БМП-1 Украине.

В то же время немецкая сторона пока не подтвердила начало процесса кругового обмена. Представитель Министерства обороны Германии в понедельник, 17 октября, заявил, что он "не может предоставить никакой новой информации", но сослался на "тесный обмен и хорошие переговоры" с греческой стороной.

Военная помощь Украине: вклад Германии

В понедельник, 17 октября, новый посол Украины в Германии Алексей Макеев прибыл на рабочее место и записал видеообращение. В нем дипломат поблагодарил ФРГ за помощь в борьбе с российской агрессией и попросил больше оружия для нашего государства.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Германия передала нашей стране первую систему ПВО IRIS-T SLM. Остальные три машины ФРГ должна отправить в 2023 году.

Кроме того, по итогам шестой встречи в формате "Рамштайн" Германия обязалась предоставить Украине дополнительные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня MARS II для борьбы с российской агрессией.

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