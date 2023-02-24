Вместо этого венгерский премьер призвал начать с РФ переговоры.

Венгерский премьер Виктор Орбан в годовщину российского нападения на Украину заявил, что Кремль не в состоянии победить и призвал сесть за стол переговоров.

Об этом он написал в Twitter. "РФ не может одержать победу, потому что весь западный мир встал на сторону Украины. Также РФ является ядерной державой, а ядерную державу нельзя загонять в угол, потому что она может спровоцировать войну. Требуется прекращение огня и переговоры. Чем быстрее, тем лучше", - высказал мнение Орбан.

Орбан и его антиукраинская позиция

Правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном постоянно делает скандальные заявления по поводу Украины. С начала войны сам Орбан четко проявил свою антиукраинскую позицию.

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Кроме того, Будапешт неоднократно препятствовал введению европейских санкций против Кремля. Также Венгрия отказалась помогать Украине оружием и запретила провоз по своей территории оружия для Украины.

10 февраля стало известно, что в Брюсселе во время саммита лидеров ЕС президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и пригласил его с визитом в Украину.

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