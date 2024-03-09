Трамп провел дружескую встречу с Орбаном в своей резиденции во Флориде.

Президент США Джо Байден раскритиковал своего соперника на выборах Дональда Трампа за встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном во Флориде в пятницу, пишет The Guardian.

"Знаете, с кем он (Трамп) сегодня встречается в Мар-а-Лаго? Орбан из Венгрии, который категорически заявил, что не думает, что демократия работает, и ищет диктатуру", - заявил Байден во время выступления.

Он также отметил, что выступает за будущее, "в котором мы будем защищать демократию, а не умалять ее".

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Встреча Орбана и Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп встретился в своей резиденции Мар-а-Лаго, которая находится во Флориде, с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Во время встречи Трамп показал венгерскому политику дом, пригласил на концерт, а также назвал его "самым мудрым, лучшим и фантастическим лидером".

Премьер-министр Венгрии во время своего визита в США не захотел встретиться с президентом Джо Байденом. По его словам, в Венгрии надеются, что на выборах победит Трамп, ведь он якобы быстро может договориться об окончании войны в Украине.

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