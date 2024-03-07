По словам Александра Щербы, бывший президент США абсолютно откровенно говорит, что он думает об Украине.

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп абсолютно откровенно говорит, что он думает об Украине. Такое мнение в эфире проекта "Тема с Мосейчук" высказал бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба.

По его словам, считать, что Дональд Трамп будет непредсказуемым в случае победы на президентских выборах в США, является ошибкой.

"Нам надо по крайней мере верить словам этого человека. А он говорит, что эта война плохая, эту войну надо заканчивать. Параллельно ни одного плохого слова о Путине он не говорит", - сказал дипломат.

Как отметил Щерба, в этом смысле показательна позиция сторонников Трампа в Конгрессе.

"А еще его заявление об окончании войны за 24 часа. Глядя на поведение "трампистов" в Конгрессе можно делать выводы - не такой он уж и непредсказуемый", - считает Щерба.

Последние заявления Трампа

На днях Дональд Трамп вызвал Байдена на дебаты. Это желание появилось через несколько часов после того, как его последняя соперница от Республиканской партии Никки Хейли выбыла из гонки.

Во время кампании Трамп критиковал Байдена, ставя под сомнение его умственную остроту и высмеивая его за словесные ошибки и спотыкания во время ходьбы.

Ранее Трамп заявил, что не допустил бы войны в Украине. По его словам, если бы он был у власти, ни война в Украине, ни конфликт в Израиле не произошли бы.

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