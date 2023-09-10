Он заявил, что видит альтернативу во французском топливе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал намерение отказаться от использования российского топлива на АЗС "Пакш".

В качестве альтернативы он рассматривает закупку сырья из Франции. Об этом Орбан объявил на закрытой встрече в рамках нового "большого" плана развития Венгрии, сообщает Telex.

Чиновник заявил, что Венгрия стремится быть "сильной" и "богатой", а также пользоваться соответствующим международным уважением. Для достижения этой цели он представил 15 ключевых изменений, которые должны в конечном итоге сделать из Венгрии энергетически независимую страну.

Видео дня

"Нужна энергетическая самодостаточность, составляющей которой является то, что "Пакш" будет использовать французское топливо вместо российского", - заявил он.

В то же время конкретного поставщика топлива Орбан не назвал. Среди других пунктов плана развития Венгрии он упомянул о важности демографического фактора, об индустриализации нации, а также о том, что венгерский бизнес должен инвестировать деньги в международные проекты и затем вкладывать эти средства в Венгрию.

Венгрия договорились с Турцией о транзите газа

Напомним, 21 августа правительство Орбана заключило "историческое соглашение" с Турцией о транзите газа. Речь идет о контракте между турецкой компанией BOTAŞ и венгерской MVM CEEnergy.

Отметим, что до этого Венгрия получала подавляющую часть газа по контрактам с Россией. Последнюю договоренность страны подписали в 2021 году сроком на 15 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: